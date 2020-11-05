Защитник Шахтера Додо убежден, что команда сможет настроиться лучше в ответном матче с Боруссией М.

"Это нетипичная игра, Боруссия начала очень хорошо. К сожалению, мы не смогли показать свой футбол. Нам не удалось показать то, что было в первых двух турах Лиги чемпионов. Но в любом случае у нас 4 очка, мы боремся за проход дальше. Уверен, второй матч с Боруссией будет совсем другим.

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Мы начали хорошо, но пропущенный рано мяч нас расстроил. Но мы старались выходить вперед, мы любим атакующий футбол. Из-за наших выходов Боруссия смогла забирать зоны – и произошло, что произошло. Но это матч, который нужно забыть и настроиться на следующий поединок", – заверил Додо в комментарии Shakhtar TV.

Напомним, матч 4 тура Лиги чемпионов Боруссия М – Шахтер состоится 25 ноября после перерыва на сборные.

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