"Це нетипова гра, Борусія почала дуже добре. На жаль, ми не змогли показати свій футбол. Нам не вдалося показати те, що було в перших двох турах Ліги чемпіонів. Але в будь-якому разі у нас 4 очка, ми боремося за прохід далі. Упевнений, другий матч з Борусією буде зовсім іншим.

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Ми почали добре, але пропущений рано м'яч нас засмутив. Але ми намагалися виходити вперед, ми любимо атакувальний футбол. Через наші виходи Борусія змогла забирати зони – і сталося, що сталося. Але це матч, який потрібно забути і налаштуватися на наступний поєдинок", – запевнив Додо в коментарі Shakhtar TV.

Нагадаємо, матч 4 туру Ліги чемпіонів Борусія М – Шахтар відбудеться 25 листопада після перерви на збірні.

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