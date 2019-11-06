Динамо Загреб U-19 – Шахтер U-19: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Динамо Загреб U-19 принимает Шахтер U-19 в 4-м туре Юношеской лиги УЕФА. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Загреб U-19 – Шахтер U-19 стартует в 15:00 по киевскому времени. Игру транслирует телеканал "Футбол 2". После 3-х туров "горняки" с двумя очками замыкают турнирную таблицу группы С, но сохраняют шансы выйти в плей-офф. Динамо, которое возглавляет экс-тренер Карпат Игор Йовичевич, имеет в активе 5 очков и возглавляет квартет.

Шахтер U-19 удержал ничью с загребским Динамо в Юношеской лиге УЕФА – команда Йовичевича лидирует в группе

Первый матч между этими командами завершился миром – 1:1. При этом Шахтер завершал игру в меньшинстве – Эгбуджо получил красную карточку, из-за которой сегодня не выйдет на поле.

Динамо Загреб U-19 – Шахтер U-19: стартовые составы команд на матч Юношеской лиги УЕФА:

Динамо Загреб U-19: Кркалич, Хрвой, Юришич, Гвардиол, Шутало, Франич, Марин, Янкович, Шипош, Кризманич, Каррица

Шахтер U-19: Трубин, Козик, Муравский, Якуба, Драмбаев, Крыськив, Очеретько, Судаков, Бондаренко, Абдуллаев, Мудрик