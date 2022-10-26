Милан в выездном поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов уничтожил Динамо Загреб. Смотрите видео голов и обзор поединка Динамо Загреб – Милан на "Футбол 24".

"Россонери" повели в счете на 39 минуте – Габбиа в падении головой замкнул навес Тонали. Сразу после перерыва Леау выдал шикарный сольный проход, который завершил голом. Жиру ударом с пенальти сделал преимущество разгромным, а последний гол в матче забили загребцы, правда, в собственные ворота.

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Таким образом, Милан набрал 7 очков и расположился на второй строчке, а Динамо Загреб с 4 пунктами осталось последним в квартете.