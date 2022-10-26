Динамо Загреб – Милан – 0:4 – видео голов и обзор матча
09:42 - Читати українською
Милан в выездном поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов уничтожил Динамо Загреб. Смотрите видео голов и обзор поединка Динамо Загреб – Милан на "Футбол 24".
завершено
Маттео Габбиа 39’
Рафаэль Леау 50’
Оливье Жиру 59’
Роберт Любичич 69’
39’ Маттео Габбиа
50’ Рафаэль Леау
59’ Оливье Жиру
69’ Роберт Любичич
"Россонери" повели в счете на 39 минуте – Габбиа в падении головой замкнул навес Тонали. Сразу после перерыва Леау выдал шикарный сольный проход, который завершил голом. Жиру ударом с пенальти сделал преимущество разгромным, а последний гол в матче забили загребцы, правда, в собственные ворота.
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Таким образом, Милан набрал 7 очков и расположился на второй строчке, а Динамо Загреб с 4 пунктами осталось последним в квартете.
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