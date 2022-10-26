Мілан у виїзному поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів знищив Динамо Загреб. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Динамо Загреб – Мілан на "Футбол 24".

"Россонері" повели в рахунку на 39 хвилині – Габбіа в падінні головою замкнув навіс Тоналі. Одразу по перерві Леау видав шикарний сольний прохід, який завершив голом. Жиру ударом з пенальті зробив перевагу розгромною, а останній гол в матчі таки забили загребці, щоправда, у власні ворота.

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Таким чином, Мілан набрав 7 очок та розташувався на другій сходинці, а Динамо Загреб з 4 пунктами залишилось останнім у квартеті.