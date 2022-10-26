Динамо Загреб – Мілан – 0:4 – відео голів та огляд матчу
09:42 - Читать на русском
Мілан у виїзному поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів знищив Динамо Загреб. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Динамо Загреб – Мілан на "Футбол 24".
завершено
Маттео Габбіа 39’
Рафаель Леау 50’
Олів'є Жиру 59’
Роберт Любічіч 69’
39’ Маттео Габбіа
50’ Рафаель Леау
59’ Олів'є Жиру
69’ Роберт Любічіч
"Россонері" повели в рахунку на 39 хвилині – Габбіа в падінні головою замкнув навіс Тоналі. Одразу по перерві Леау видав шикарний сольний прохід, який завершив голом. Жиру ударом з пенальті зробив перевагу розгромною, а останній гол в матчі таки забили загребці, щоправда, у власні ворота.
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Таким чином, Мілан набрав 7 очок та розташувався на другій сходинці, а Динамо Загреб з 4 пунктами залишилось останнім у квартеті.
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