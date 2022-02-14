Уже сегодня Динамо U-19 узнает очередного соперника в Юношеской лиге УЕФА. Ссылка на онлайн-трансляцию жеребьевки – в этой новости на "Футбол 24".

Молодежка Динамо в серии пенальти выбила из турнира испанский Депортиво и продолжает борьбу за трофей. Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала. Начало церемонии в 13.00. Просмотреть трансляцию можно на официальном сайте УЕФА по этой ссылке.

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В игру вступают победители группового этапа. Именно одна из таких команд станет соперником киевлян, пробивавшихся через стыковые матчи. Поединки 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоятся 1-2 марта.

Победители групп: Бенфика, Зальцбург, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Реал, Спортинг, Ювентус.

Победители стыковых матчей: АЗ Алкмаар, Атлетико, Боруссия Дортмунд, Генк, Динамо, Жилина, Митьюлланд, Севилья