Вже сьогодні Динамо U-19 дізнається чергового суперника в Юнацькій лізі УЄФА. Посилання на онлайн-трансляцію жеребкування – у цій новині на "Футбол 24".

Молодіжка Динамо у серії пенальті вибила з турніру іспанський Депортіво і продовжує боротьбу за трофей. Сьогодні у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу. Початок церемонії о 13:00. Переглянути трансляцію можна на офіційному сайті УЄФА за цим посиланням.

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У гру вступають переможці групового етапу. Саме одна з таких команд стане суперником киян, які пробивалися через стикові матчі. Поєдинки 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудуться 1-2 березня.

Переможці груп: Бенфіка, Зальцбург, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Реал, Спортінг, Ювентус.

Переможці стикових матчів: АЗ Алкмаар, Атлетіко, Борусія Дортмунд, Генк, Динамо, Жиліна, Мітьюлланд, Севілья