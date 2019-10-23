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Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА

20:52 199 Читати українською
Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА
Динамо U-19

Определился очередной соперник киевского Динамо в нынешнем розыгрыше Юношеской Лиги УЕФА.

Сегодня подопечные Игоря Костюка на выезде сыграли вничью со Шкендией (2:2), по сумме двух матчей одолев албанцев со счетом 10:2.

Динамо U-19 в компенсированное время упустило победу над Шкендией U-19 в Юношеской лиге УЕФА, но прошло в финал плей-офф

Соперником киевлян во втором раунде Юношеской Лиги УЕФА станет ПАОК. Греки после выездной ничьей (1:1) на своем поле минимально обыграли Богеминас благодаря голу Панидиса.

Матчи между Динамо U-19 и ПАОКом U-19 пройдут 6-го и 27-го ноября.

К слову, в прошлом сезоне юношеская команда Динамо в ЛЧ остановилась на стадии 1/8 финала, уступив немецкому Хоффенхайму в серии пенальти.

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