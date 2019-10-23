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Динамо U-19 дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА

20:51 563 Читать на русском
Динамо U-19 дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА
Динамо U-19

Визначився черговий суперник київського Динамо у цьогорічному розіграші Юнацької Ліги УЄФА.

Сьогодні підопічні Ігоря Костюка на виїзді зіграли внічию зі Шкендією (2:2), за сумою двох матчів здолавши албанців з рахунком 10:2.

Динамо U-19 у компенсований час втратило перемогу над Шкендією U-19 у Юнацькій лізі УЄФА, але пройшло у фінал плей-офф

Суперником киян в другому раунді Юнацької Ліги УЄФА стане ПАОК. Греки після виїзної нічиєї (1:1) на своєму полі мінімально обіграли Богемінас завдяки голу Панідіса.

Матчі між Динамо U-19 та ПАОКом U-19 пройдуть 6-го та 27-го листопада.

До слова, у минулому сезоні юнацька команда Динамо в ЛЧ зупинилася на стадії 1/8 фіналу, поступившись німецькому Хоффенхайму у серії пенальті.

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Теги
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