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Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – 2:1 – видео голов и обзор матча

27 ноября 23:14 42 Читати українською
Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – 2:1 – видео голов и обзор матча
Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – 2:1 – видео голов и обзор матча

В матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 в родных стенах минимально победило Андерлехт U-19.

Юношеская лига УЕФА. Путь национальных чемпионов. Финал, ответный матч

Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – 2:1

Голы: Цитаишвили, 65, Булеца, 83 (пен.) – Колассен, 51

Удаление: Кивиор, 82

Юношеская лига УЕФА: Динамо одержало волевую победу над Андерлехтом и вышло в следующий раунд соревнований

Андерлехт вышел вперед в начале второго тайма усилиями Колассена. Сравнять счет во встрече киевляне смогли на 65 минуте. Цитаишвили, вышедший на замену, нанес прямой удар со штрафного в правый угол.

Победу киевлянам и путевку в следующий раунд турнира подарил Булеца, который уверенно реализовал пенальти.

Юношеская лига УЕФАПлей-офф победителей

Динамо U-19 - Андерлехт U-19: Вторник 27 ноября 2018

Динамо U-19
Матч окончен
2 : 1
Андерлехт U-19
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