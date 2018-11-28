Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ліга чемпіонів — 01:03 6724
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Хоффенхайм – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу
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Ліга чемпіонів: Ювентус та Манчестер Юнайтед гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів, Валенсія зіграє в Лізі ЄвропиЛіга чемпіонів — 27 лист 330
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Шахтар дотиснув Хоффенхайм у божевільному матчі Ліги чемпіонів і зберіг чудові шанси на плей-оффЛіга чемпіонів — 27 лист 3853
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Ворскла – Арсенал: УЄФА переніс матч у Київ через запровадження воєнного стану в УкраїніЛіга Європи — 27 лист 2645
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Ліга чемпіонів: Аякс в більшості здолав АЕК Чигринського і очолив групу EЛіга чемпіонів — 27 лист 173
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