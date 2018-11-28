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Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

27 листопада 23:14 262 Читать на русском
Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

В матчі плей-офф Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 у рідних стінах мінімально перемогло Андерлехт U-19.

Юнацька ліга УЄФА. Шлях національних чемпіонів. Фінал, матч-відповідь

Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – 2:1

Голи: Цітаішвілі, 65, Булеца, 83 (пен.), – Колассен, 51

Вилучення: Ківіор, 82

Юнацька ліга УЄФА: Динамо здобуло вольову перемогу над Андерлехтом та вийшло до наступного раунду змагань

Андерлехт вийшов вперед на початку другого тайму зусиллями Колассена. Зрівняти рахунок у зустрічі кияни змогли на 65 хвилині. Цітаішвілі, який вийшов на заміну, завдав прямого удару зі штрафного у правий кут.

Перемогу киянам та путівку в наступний раунд турніру подарував Булеца, який впевнено реалізував пенальті.

Юнацька ліга УЄФАПлей-офф переможців

Динамо U-19 - Андерлехт U-19: Вівторок 27 листопада 2018

Динамо U-19
Матч завершено
2 : 1
Андерлехт U-19
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