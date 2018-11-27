Юношеская лига УЕФА: Динамо одержало волевую победу над Андерлехтом и вышло в следующий раунд соревнований

В матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 в родных стенах минимально победило Андерлехт U-19.

Юношеская лига УЕФА. Путь национальных чемпионов. Финал, ответный матч

Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – 2:1

Голы: Цитаишвили, 65, Булеца, 83 (пен.) – Колассен, 51

Удаление: Кивиор, 82

Динамо U-19 принимало Андерлехт U-19 в рамках плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Матч проходил на стадионе Динамо имени. В.В. Лобановского.

Первый тайм не подарил забитых мячей немногочисленным болельщикам на стадионе "бело-синих". У "динамовцев" было несколько возможностей для взятия ворот Веркотерена, однако голкипер гостей был надежным в первые 45 минут. Бельгийцы под занавес первого тайма могли выйти вперед, однако Маунгу и Луа не хватило мастерства.

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В начале второго тайма Андерлехт вышел вперед усилиями Колассена. Сравнять счет во встрече киевляне смогли на 65 минуте. Цитаишвили, вышедший на замену, нанес прямой удар со штрафного в правый угол. Мяч перелетел через игроков Динамо в стенке и влетел в ворота.

На 82-й минуте Динамо смогло заработать пенальти и удаление для соперника. Шулянский вошел в штрафную с левого края, накрутил защитника и с острого угла точно пробил в ворота. Кивиор был вынужден применить волейбольный прием и сыграл рукой. Рефери все видел и справедливо удалил поляка, назначив пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно выполнил Булеца. После гола киевляне начали играть активнее и имели еще несколько возможностей для того, чтобы забить, однако реализация подводила "бело-синих".

В итоге Динамо одержало волевую победу над Андерлехтом со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух поединков Динамо вышло в следующий раунд соревнований.

К слову, в первом матче финала пути национальных чемпионов Юношеской лиги УЕФА Андерлехт U-19 сыграл вничью со сверстниками из Киева со счетом 1:1.