Динамо решает судьбу Барселоны и Ювентуса – 4 команды сегодня могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов
17:01 - Читати українською
Некоторым топ-клубам четырех туров будет достаточно, чтобы гарантировать себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Барселона, группа G. Чтобы выйти из группы, нужно обыграть Динамо; хватит и ничьей с киевлянами, если в параллельном матче Ювентус одолеет Ференцварош.
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Ювентус, группа G. Для попадания в плей-офф надо обыграть Реброва и надеяться, что Динамо в другом матче квартета не победит Барсу.
Челси, группа E. Для выхода в плей-офф нужно переиграть Ренн и верить, что Севилья не проиграет Краснодару в России.
Севилья, группа E. Аналогичная ситуация – нужна победа над Краснодаром и непроигрыш Челси против Ренна.
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