Некоторым топ-клубам четырех туров будет достаточно, чтобы гарантировать себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Барселона, группа G. Чтобы выйти из группы, нужно обыграть Динамо; хватит и ничьей с киевлянами, если в параллельном матче Ювентус одолеет Ференцварош.

Динамо – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов

Ювентус, группа G. Для попадания в плей-офф надо обыграть Реброва и надеяться, что Динамо в другом матче квартета не победит Барсу.

Челси, группа E. Для выхода в плей-офф нужно переиграть Ренн и верить, что Севилья не проиграет Краснодару в России.

Севилья, группа E. Аналогичная ситуация – нужна победа над Краснодаром и непроигрыш Челси против Ренна.