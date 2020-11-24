Динамо вирішує долю Барселони та Ювентуса – 4 команди сьогодні можуть вийти у плей-офф Ліги чемпіонів
16:56 - Читать на русском
Деяким топ-клубам чотирьох турів буде достатньо, щоб гарантувати собі путівку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Барселона, група G. Щоб вийти з групи, потрібно обіграти Динамо; вистачить і нічиєї з киянами, якщо в паралельному матчі Ювентус здолає Ференцварош.
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Ювентус, група G. Для потрапляння в плей-офф треба обіграти Реброва і сподіватися, що Динамо в іншому матчі квартету не переможе Барсу.
Челсі, група E. Для виходу в плей-офф потрібно переграти Ренн і вірити, що Севілья не програє Краснодару в Росії.
Севілья, група E. Аналогічна ситуація – треба перемога над Краснодаром і непрограш Челсі проти Ренна.
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