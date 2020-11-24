Деяким топ-клубам чотирьох турів буде достатньо, щоб гарантувати собі путівку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Барселона, група G. Щоб вийти з групи, потрібно обіграти Динамо; вистачить і нічиєї з киянами, якщо в паралельному матчі Ювентус здолає Ференцварош.

Динамо – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів

Ювентус, група G. Для потрапляння в плей-офф треба обіграти Реброва і сподіватися, що Динамо в іншому матчі квартету не переможе Барсу.

Челсі, група E. Для виходу в плей-офф потрібно переграти Ренн і вірити, що Севілья не програє Краснодару в Росії.

Севілья, група E. Аналогічна ситуація – треба перемога над Краснодаром і непрограш Челсі проти Ренна.