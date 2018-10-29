Динамо U-19 разгромило Септември в матче Юношеской лиги УЕФА

В ответном матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 не заметило сверстников из болгарского Септември.

"Динамовцы" подошли к матчу в качестве фаворита и с гандикапом в один мяч после первого поединка. Однако хозяева быстро дали понять, что легкой прогулки для киевлян не будет. Уже на 6-й минуте игроки Септември открыли счет.

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Игрокам Динамо понадобилось 20 минут, чтобы выровнять положение, а под занавес первого тайма киевляне вышли вперед благодаря голу Волошина.

Во второй половине встречи гости не сбавляли обороты и практически не оставили шансов болгарам, дважды поразив ворота соперника. Сначала на 49-й минуте Георгий Цитаишвили удвоил преимущество Динамо, а через 2 минуты отличился ассистом, после которого Викентий Волошин записал на свой счет дубль. Точку в матче поставил Денис Попов, отличившись на 89-й минуте.

Юношеская лига УЕФА, ответный матч

Септември U-19 – Динамо U-19 – 1:5 (первый матч – 0:1)

Голы: Костадинов, 6 – Булеца, 26 Волошин, 38, 51, Цитаишвили, 49, Попов, 89