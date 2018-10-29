Юношеская лига УЕФА: Шахтер в большинстве не удержал победу над Манчестер Сити

Донецкий Шахтер U-19 не смог одолеть сверстников из английского Манчестер Сити в матче 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Активнее поединок начали гости. Юные "горожане" больше владели мячом и постоянно держали в напряжении оборону "горняков". Уже на 4-й минуте капитан гостей Нмеча опасно пробил из-за пределов штрафной, но рикошет помог Шахтеру. Хозяева ответили своим моментом на 18-й минуте: Бондаренко отобрал мяч, пробежал с ним несколько метров и сильно пробил низом – мяч лишь немного разминулся с воротами Сити.

Далее игру под контроль взяли англичане. Опасными были прорывы Матондо левым флангом, Поведа и Бернабе искали счастья дальними ударами, а их партнеры постоянно "грузили" штрафную зону дончан кроссами с флангов. Казалось, что забитый мяч в ворота Шахтера – вопрос времени. Ярко об этом свидетельствует и статистика первого тайма по ударам – 1:12 в пользу манкунианцев. Правда, в створ ворот гости попали лишь однажды.

После сухой первой половины игры Манчестер Сити решительно взялся за дело со старта второго тайма. Матондо опасно пробил метров с 20-ти, но этот удар парировал кипер украинцев Трубин. Были и другие возможности. Однако, на 62-й минуте произошел ключевой эпизод матча, когда капитан англичан Феликс Нмеча грубо сыграл в центре поля и заслуженно получил вторую желтую карточку.

Шансом переломить ход поединка Шахтер воспользовался не сразу. По инерции манкунианцы еще продолжали активно вести игру, но больше пространства получили и "горняки". Как следствие, увеличилось количество фолов и несогласованности в игре в обороне, из-за которых дончане увеличили долю стандартов. Именно один из них и принес успех хозяевам. На 73-й минуте Судаков заработал угловой, а Кулаков после подачи классно выпрыгнул на ближней штанге и головой отправил мяч в дальний верхний угол ворот – 1:0.

Финальный отрезок поединка команды провели на встречных курсах. Манчестер Сити бросил все силы на то, чтобы сравнять счет, а юноши Шахтера попытались поймать гостей в контратаках. Больше повезло "горожанам". На 90+5-й минуте Трубин неуклюже отбил перед собой легкий удар Гомеса, а Хервуд-Белис спокойно отправил мяч в сетку. Итак, ничья 1:1, которая позволила обоим коллективам набрать первые очки в нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. Это, однако, фактически лишает шансов и Шахтер, и Манчестер Сити на выход из группы, ведь их сверстники из Лиона и Хоффенхайма уже имеют по 6 очков.

Юношеская лига УЕФА 2018/19, группа F

Шахтер U-19 – Манчестер Сити U-19 – 1:1

Голы: Кулаков, 73 – Хервуд-Белис, 90+5

Удаление: Ф. Нмеча, 62 (вторая желтая карточка, МС)