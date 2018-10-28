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Динамо U-19 розтрощило Септемврі у матчі Юнацької ліги УЄФА

24 жовтня 18:50 2542 Читать на русском
Динамо U-19 розтрощило Септемврі у матчі Юнацької ліги УЄФА
Автор дублю у ворота Септемврі – Вікентій Волошин / Фото O. Shcherbitskaya

У матчі-відповіді плей-офф Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 не помітило однолітків з болгарського Септемврі.

"Динамівці" підійшли до матчу у якості фаворита і з гандикапом в один м'яч після першого поєдинку. Проте господарі швидко дали зрозуміти, що легкої прогулянки для киян не буде. Вже на 6-й хвилині гравці Септемврі відкрили рахунок.

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Гравцям Динамо знадобилось 20 хвилин, щоб вирівняти становище, а під завісу першого тайму кияни вийшли вперед завдяки голу Волошина.

У другій половині зустрічі гості не збавляли обертів і фактично не залишили шансів болгарам, двічі вразивши ворота суперника. Спочатку на 49-й хвилині Георгій Цітаішвілі подвоїв перевагу Динамо, а через 2 хвилини відзначився асистом, після якого Вікентій Волошин записав дубль до свого активу. Крапку в матчі поставив Денис Попов, відзначившись на 89-й хвилині.

Юнацька ліга УЄФА, матч-відповідь

Септемврі U-19 – Динамо U-19 – 1:5 (перший матч – 0:1)

Голи: Костадінов, 6 – Булеца, 26, Волошин, 38, 51, Цітаішвілі, 49, Попов, 89

Юнацька ліга УЄФАПлей-офф

Септемврі U-19 - Динамо U-19: Середа 24 жовтня 2018

Септемврі U-19
Матч завершено
1 : 5
Динамо U-19
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Ліга чемпіонів Динамо U-19 Динамо U-19 Септемврі U-19 - Динамо U-19 Вікентій Волошин Вікентій Волошин
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