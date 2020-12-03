Полузащитник "бело-синих" из-за травмы не поможет своей команде в ближайшее время.

Один из лидеров Динамо Виталий Буяльский пропустил последние матчи команды в чемпионате и Лиге чемпионов.

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Причиной отсутствия полузащитника стала травма. У 27-летнего игрока "бело-синих" – перелом ребра, который он получил во время столкновения с Денисом Гармашем на тренировке перед поединком УПЛ против Ворсклы. Из-за повреждения Виталий этом году на поле больше не появится, сообщает официальный сайт Динамо.

Напомним, в текущем сезоне Буяльский провел в футболке Динамо 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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