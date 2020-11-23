Это будет встреча №12 в истории противостояния соперников. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартует в 22:00. Киевляне уступили на Камп Ноу 1: 2, но могли как получить значительно лучший результат, так и уступить с крупным счетом. Сейчас у команды Луческу все еще ощутимые проблемы с COVID-19: в последнем матче УПЛ обошлись без 11 игроков основной обоймы, однако это не помешало победить Ингулец и большинство игроков понемногу выздоравливают. В то же время кадровый кризис ударил и по Барсе, которая в субботу уступила Атлетико. Команда Кумана выиграла все свои матчи первого круга Лиги чемпионов, а вот в Примере идет лишь на 12 месте.

Динамо – Барселона: прогноз на матч ЛЧ – букмекеры резко изменили свое мнение

Значительно лучше дела продвигаются на групповом этапе главного еврокубка. Барселона взяла максимум очков за первый круг, тогда как Динамо – лишь 1 балл. Гости приедут без Месси, Фати и еще 3 игроков, которые выходили в стартовом составе на предыдущую встречу команд. Киевлянам нужно вспомнить веселые 90-е, когда они дважды били испанскую команду дома. В случае поражения команда Луческу с большой вероятностью потеряет даже теоретические шансы на проход в плей-офф Лиги чемпионов, хотя главной задачей остается борьба с Ференцварошем Реброва за 3 место.

Динамо – Барселона: где смотреть матч онлайн

Игру традиционно показывают несколько трансляторов на различных платформах. Где смотреть матч Динамо – Барселона онлайн? Встречу покажет Volia Football 1 HD на MEGOGO, а также oll.tv. Кроме того, в Украине матч транслирует канал "Футбол 1", где в 21:00 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", а в 23:55 она продолжит свой эфир, обсуждая результат и ход поединка. Можно просмотреть встречу и в других странах. На фото перечень каналов, которые транслируют матч Динамо – Барселона в Израиле, Афганистане, Африке, Ближнем Востоке, Великобритании, Румынии, Португалии, Хорватии, Польше, Франции, Италии и т.д.