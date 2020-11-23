Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартует в 22:00. Киевляне обескровленным из-за коронавируса составом уступили на Камп Ноу 1:2, но могли как добыть результат получше, так и уступить с крупным счетом. Сейчас у команды Луческу также ощутимые проблемы с COVID-19: в последнем матче УПЛ обошлись без 11 игроков основной обоймы, но это не помешало победить Ингулец. В то же время кадровый кризис ударил и по Барсе, которая на выходных уступила Атлетико. Команда Кумана выиграла все свои матчи первого круга Лиги чемпионов, а у Динамо только 1 балл. Это будет встреча №12 в истории противостояния соперников.

Ужасные кадровые проблемы – Барселона осталась с одним центрбеком перед Динамо

Киевляне дважды побеждали дома, однажды на выезде, но было это еще в далеких 90-х. Последний поединок в родных стенах динамовцы проиграли каталонцам 1:2 в ЛЧ 2009/10. Все решил гол Месси. Барселона победила трижды подряд в выездных матчах против украинских команд. Кроме упомянутой встречи в Киеве, это еще две дуэли против Шахтера... Луческу. Даже ничья окончательно гарантирует "сине-гранатовым" выход в плей-офф Лиги чемпионов, если Ференцварош не обыграет Ювентус. Украинцам же любые очки жизненно важны в борьбе с командой Реброва за 3 место, ведь шансы на 2 строчку очень скромные.

Динамо Киев – Барселона: прогноз букмекеров на матч

Еще в понедельник утром специалисты видели очевидным фаворитом гостей. Коэффициент на победу испанского "середняка" (только 12 место после 8 туров Примеры) был достаточно низкий (1,45). Ничью букмекеры оценивали в 4,9. А вот в победу Динамо верили меньше всего (7,1). Вместе с тем не прогнозировали разгромное поражение команды Луческу. Поражение украинцев с разницей в 3 и более голов букмекеры считали менее вероятным, чем просто победу гостей. Больше всего специалисты верили в счета 1:2 в пользу Барсы (8,5) и 0:2 (8,8).

Динамо – Барселона: Месси и еще несколько лидеров каталонцев не попали в заявку на матч ЛЧ

Интересно, что третьим по вероятности результатом была ничья 1:1 с коэффициентом, который множил каждую поставленную гривню в почти 10 раз. Однако после новостей об отсутствии Месси, Де Йонга, Пике, Бускетса и ряда других звездных футболистов в составе каталонцев расклады существенно изменились. Победа Барселоны стала оцениваться в 1,63, а триумф Динамо – в 5,3. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,3. В целом прогнозируют зрелищный матч минимум с 3 забитыми мячами. Наиболее вероятным после минимального поражения киевлян (коф 8,3 на 1:2) стали считать ничейный итог 1:1 (8,5).