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Брюгге подписал новый контракт с автором гола в ворота Динамо

20:22 15 Читати українською
Брюгге подписал новый контракт с автором гола в ворота Динамо
Ханс Ванакен / ФК Брюгге

Полузащитник Брюгге Ханс Ванакен продлил контракт с вице-чемпионом Бельгии. Он забивал в ворота Динамо.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Брюгге на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с Хансом Ванакеном до 2024 года.

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В прошлом сезоне полузащитник стал лучшим игроком чемпионата Бельгии, опередив украинца Руслана Малиновского.

Ванакен стал автором единственного гола в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского Динамо, реализовав 11-метровый.

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Брюгге Брюгге Бельгия Трансферы Брюгге - Динамо Киев Ханс Ванакен Ханс Ванакен Динамо Киев Динамо Киев
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