Брюгге подписал новый контракт с автором гола в ворота Динамо

Полузащитник Брюгге Ханс Ванакен продлил контракт с вице-чемпионом Бельгии. Он забивал в ворота Динамо.

Брюгге на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с Хансом Ванакеном до 2024 года.

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В прошлом сезоне полузащитник стал лучшим игроком чемпионата Бельгии, опередив украинца Руслана Малиновского.

Ванакен стал автором единственного гола в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского Динамо, реализовав 11-метровый.

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