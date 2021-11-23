"Смогут ли киевляне забить первый гол в этой ЛЧ? Хотелось бы. Я смотрел последний матч Баварии (1:2 с Аугсбургом – прим.) – не в лучшей форме. Нужно выходить и играть на результат. Не думаю, что Динамо слабее Аугсбурга, можно бороться с ними, ничего страшного нет.

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Бавария будет злой из-за этого поражения? Она будет злой, но у них не все будут играть. Надо проявить характер. Надо поверить в себя, ничего там такого нет. Понятно, что будет непросто, но нужно дать бой. Команда классная, я ничего не говорю, но нужно показать игру.

Воспользуется ли Динамо отсутствием мотивации у соперника и возьмет очки? Такие команды не бывают немотивированными. Но если бы им очень нужно было выиграть в Киеве, все было бы иначе. А так, думаю, у Динамо есть неплохие шансы зацепиться за какие-то очки.

Может ли Бенфика не проиграть на выезде Барселоне и лишить Динамо шансов на евровесну уже сегодня? У Барселоны новый тренер, в последнем матче они не пропустили – это уже что-то говорит. Будем надеяться, что Барселона обыгрывает португальцев", – цитирует Маркевича Tribuna.

Мюнхенцы уже гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ, а динамовцы остаются на последней строчке квартета Е с одним зачетным баллом.

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