Аналитический ресурс InStat подвел итоги противостояния украинской и испанской команд в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

Самым полезным игроком Динамо в матче против Барселоны стал полузащитник Александр Караваев, сообщает Zbirna.com. Рейтинг эффективности его игры составил 305 баллов.

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В тройку лучших вошли также Илья Забарный (287 баллов) и Александр Сирота (264 балла).

Самым полезным игроком поединка стал голкипер каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген. За свои действия он получил от InStat 315 баллов.

Напомним, после четырех туров Динамо занимает в турнирной таблице группы Е последнюю строчку, набрав 1 очко. Бесспорным лидером квартера является Бавария (12 пунктов), далее следуют Барселона (6 баллов) и Бенфика (4 очка).

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