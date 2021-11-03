Незадовго до фінального свистка у поєдинку групового етапу ЛЧ Динамо – Барселона (0:1) трапився курйозний епізод.

Динамо – Барселона: InStat визначив найкращого в команді Луческу

Під час атаки киян півзахисник "блаугранас" Серхіо Бускетс намагався перехопити м'яч, але зазнав фіаско. Іспанець не придумав нічого кращого, ніж завалитись на газон, симулючи зіткнення із суперником. Коли Серхіо помітив, що рефері проігнорував його провокацію, то одразу підірвався на ноги, ніби нічого не трапилось.

Перемога над Динамо значно покращила шанси каталонців на вихід у плей-офф, Барса розташувалась на другій сходинці у групі Е з 6-ма очками.

Таке Динамо подобається і викликає повагу, або Де шукати позитив у поразці від Барселони