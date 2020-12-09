"Я доволен, что мы вышли в евровесну. Самое главное это результат, а игра уже на втором месте. Мы играли против великолепной команды на не самом лучшем поле, поэтому я доволен результатом.

Динамо – Ференцварош – видео гола

Вялый первый тайм? Нам нужно было сосредоточиться на обороне, чтобы защитить себя от контратак соперника. Мы пытались закрыть пространство для быстрых игроков Ференцвароша.

В перерыве сказал игрокам, что нам нужно быстрее выходить в атаку, ведь знали, что сопернику нужно забивать и он будет открывать зоны.

Выход в Лигу Европы? Когда играешь против таких соперников как Ювентус и Барселона, то сейчас у нас мало шансов. я сразу понимал, что мы будем соревноваться с Ференцварошем за Лигу Европы

Усиление перед Лигой Европы? Мы с этой командой в хороших условиях. Заметьте, мы завоевали Суперкубок, лидируем в УПЛ, вышли в группу ЛЧ и обеспечили евровесну. Это приятно, ведь ребята растут, и дух победителя нужно заслужить", – сказал Луческу в эфире ТК Футбол.

По итогам группового этапа Динамо финишировало третьим и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Динамо переиграло Ференцварош в матче ЛЧ и пробилось в Лигу Европы – ключевыми стали дуэли игроков сборной Украины