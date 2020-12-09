Динамо – Ференцварош: Луческу похвалив киян – тренер озвучив 4 досягнення "біло-синіх" у нинішньому сезоні
Головний тренер Динамо Мірча Луческу задоволений результатом поєдинку Ліги чемпіонів проти Ференцвароша (1:0).
"Я задоволений, що ми вийшли у євровесну. Найголовніше це результат, а гра вже на другому місці. Ми грали проти чудової команди на не найкращому полі, тому я задоволений результатом.
Динамо – Ференцварош – 1:0 – відео гола
Млявий перший тайм? Нам потрібно було зосередитись на обороні, щоб захистити себе від контратак суперника. Ми намагались закрити простір для швидких гравців Ференцвароша.
У перерві сказав гравцям, що нам потрібно швидше виходити в атаку, адже знали, що супернику потірбно забивати і він відкриватиме зони.
Вихід у Лігу Європи? Коли граєш проти таких суперників як Ювентус та Барса, то наразі у нас мало шансів. я одразу розумів, що ми змагатимемось з Ференцварошем за Лігу Європи
Підсилення перед Лігою Європи? Ми з цією командою в хороших умовах. Зауважте, ми здобули Суперкубок, лідируємо в УПЛ, вийшли в групу ЛЧ і забезпечили євровесну. Це приємно, адеж хлопці ростусть, і дух переможця потрібно заслужити", – сказав Луческу в ефірі ТК Футбол.
За підсумками групового етапу Динамо фінішувало третім і весною зіграє у плей-офф Ліги Європи.
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