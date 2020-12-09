"Я задоволений, що ми вийшли у євровесну. Найголовніше це результат, а гра вже на другому місці. Ми грали проти чудової команди на не найкращому полі, тому я задоволений результатом.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – відео гола

Млявий перший тайм? Нам потрібно було зосередитись на обороні, щоб захистити себе від контратак суперника. Ми намагались закрити простір для швидких гравців Ференцвароша.

У перерві сказав гравцям, що нам потрібно швидше виходити в атаку, адже знали, що супернику потірбно забивати і він відкриватиме зони.

Вихід у Лігу Європи? Коли граєш проти таких суперників як Ювентус та Барса, то наразі у нас мало шансів. я одразу розумів, що ми змагатимемось з Ференцварошем за Лігу Європи

Підсилення перед Лігою Європи? Ми з цією командою в хороших умовах. Зауважте, ми здобули Суперкубок, лідируємо в УПЛ, вийшли в групу ЛЧ і забезпечили євровесну. Це приємно, адеж хлопці ростусть, і дух переможця потрібно заслужити", – сказав Луческу в ефірі ТК Футбол.

За підсумками групового етапу Динамо фінішувало третім і весною зіграє у плей-офф Ліги Європи.

Динамо переграло Ференцварош у матчі ЛЧ та пробилося в Лігу Європи – ключовими стали дуелі гравців збірної України