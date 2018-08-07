Девушка дня: секс-бомба из Праги – будет болеть против Динамо, радовалась голу после ляпа Пятова и топит за Реал

Чешская модель Паули Беджетова – возлюбленная лидера Славии Праги Мирослава Стоха. Сегодня она будет горячо поддерживать своего любимого, а соответственно болеть против Динамо Киев в Лиге чемпионов.

Сегодня, 7 августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо. Перед матчем знакомим вас с секс-символом пражского клуба. Девушка, которая поспособствовала трансферу звезды сборной Словакии Мирослава Стоха из Фенербахче. Пара воспитывает общего ребенка. Во время прошлого летнего трансферного окна 28-летний полузащитник объяснил свой трансфер в Славию, в частности, и тем, чтобы быть поближе к любимой Паули. А до этого он успел забить крутой гол Заре за Фенер в Лиге Европы (2:0)!

Стох успешно провел свой первый сезон в составе "бело-красных". Вингер, который может сыграть на обоих флангах, забил 6 голов и отдал 6 голевых пасов. Мирослав реанимировал свою карьеру. В молодости он даже поиграл за Челси, но славы там не испытал.

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Трансфер в Славию за 1 миллион евро (немаленькая сумма для чешских клубов) стал возможным благодаря щедрым китайским инвесторам. Впоследствии другие звездные легионеры (Данни, Ротань, Алтинтоп, Соболь), переходившие вместе с ним где-то в то же время, покинули клуб, а вот Стох остался и является одним из только 3-х иностранцев, имеющих стабильное место в основе.

Его вдохновляет девушка-модель, которая как-то очень радовалась в Инстаграм ляпу Андрея Пятова – ее любимый забил Шахтеру со своей половины поля в товарищеском матче. Паули также любит тату (хотя не с таким размахом, как Мирослав, набивает их на свое соблазнительное тело), с радостью всей стоховской семьей красуется в футболках Реала, а также ходит на хоккей, где она – только за Чехию. Сегодня же Беджетова будет горячо болеть против Динамо.

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