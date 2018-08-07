Дівчина дня: секс-бомба з Праги – вболіватиме проти Динамо, раділа голу після ляпу Пятова і підтримує Реал

Чеська модель Паулі Беджетова – дівчина лідера Славії Праги Мірослава Стоха. Сьогодні вона гаряче підтримуватиме свого коханого, а відповідно вболіватиме проти Динамо Київ у Лізі чемпіонів.

Сьогодні, 7 серпня, відбудеться перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо. Перед матчем знайомимо вас із секс-символом празького клубу. Дівчина, яка посприяла трансферу зірки збірної Словаччини Мірослава Стоха з Фенербахче. Пара виховує спільну дитину. Під час минулого літнього трансферного вікна 28-річний півзахисник пояснив свій трансфер у Славію, зокрема, і тим, щоб бути поближче до коханої Паулі. А перед тим він встиг забити крутий гол Зорі за Фенер у Лізі Європи (2:0)!

Стох успішно провів свій перший сезон у складі "біло-червоних". Вінгер, який може зіграти на обох флангах, забив 6 голів і віддав 6 гольових пасів. Мірослав реанімував свою кар'єру. У молодості він навіть пограв за Челсі, але слави там не зазнав.

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Трансфер у Славію за 1 мільйон євро (немаленька сума для чеських клубів) став можливим завдяки щедрим китайським інвесторам. Згодом інші зіркові легіонери (Данні, Ротань, Алтінтоп, Соболь), що переходили разом з ним десь у той же час, покинули клуб, але Стох залишився і є одним з лише 3-х іноземців, що мають стабільне місце в основі.

Його надихає дівчина-модель, котра якось дуже раділа в Інстаграм ляпу Андрія Пятова – її коханий забив Шахтарю зі своєї половини поля у товариському матчі. Паулі також полюбляє тату (хоча не з таким розмахом, як Мірослав, набиває їх на своє звабливе тіло), з радістю всією стохівською сім'єю красується у футболках Реала, а також ходить на хокей, де вона – тільки за Чехію. Сьогодні ж Беджетова гаряче вболіватиме проти Динамо.

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