"Очень рад, что забил гол в матче со Львовом – второй подряд. Это плоды ежедневной работы. Я полностью отдаюсь тренировкам, чтобы, когда появится возможность играть, использовать шанс достойно.

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Сейчас у нас игра с Реалом. Готов забивать и помогать Шахтеру побеждать. Прекрасно помню поединок с Реалом, было сложно. Мы не победили, но хорошо играли тогда. Уступая, смогли оформить три мяча, один из них – мой (3:4 в Арене Львов в 2015-м – прим. "Футбол 24"). Надеюсь, смогу снова забить Реалу.

Наша команда очень сконцентрирована на этом матче. Думаю, будет отличная игра", – цитирует бразильца официальный сайт "оранжево-черных".

Поединок Реал Мадрид – Шахтер пройдет 21 октября в Испании. Начало – в 19:55 по киевскому времени.

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