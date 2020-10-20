"Дуже радий, що забив гол у матчі зі Львовом – другий поспіль. Це плоди щоденної роботи. Я повністю віддаюся тренуванням, щоб, коли з'явиться можливість грати, використовувати шанс гідно.

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Зараз у нас гра з Реалом. Готовий забивати і допомагати Шахтарю перемагати. Прекрасно пам'ятаю поєдинок з Реалом, було складно. Ми не перемогли, але добре грали тоді. Поступаючись, змогли оформити три м'ячі, один з них – мій (3:4 на Арені Львів у 2015-му – прим. "Футбол 24"). Сподіваюся, зможу знову забити Реалу.

Наша команда дуже сконцентрована на цьому матчі. Думаю, буде відмінна гра", – цитує бразильця офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Поєдинок Реал Мадрид – Шахтар пройде 21 жовтня в Іспанії. Початок – о 19:55 за київським часом.

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