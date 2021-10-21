Наибольшее количество голосов болельщики отдали форварду мадридского Реала Жуниору Винисиусу за второй гол в ворота Анатолия Трубина.

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Напомним, бразилец забил на 51-й минуте с передачи Луки Модрича, а уже через пять минут выполнил удивительный забег и оформил дубль. Ему не помешали ни четыре игрока обороны, ни вратарь.

Винисиус опередил Эдина Джеко (Интер), Наби Кейта (Ливерпуль) и Жоау Паулинью (Спортинг), сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, после 3-х туров Реал в турнирной таблице группы D занимает второе место, набрав 6 очков.

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