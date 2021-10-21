Найбільшу кількість голосів уболівальники віддали форварду мадридського Реала Жуніору Вінісіусу за другий гол у ворота Анатолія Трубіна.

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Нагадаємо, бразилець забив на 51-й хвилині з передачі Луки Модріча, а вже за п'ять хвилин виконав дивовижний забіг і оформив дубль. Йому не завадили ані чотири гравці оборони, ані воротар.

Вінісіус випередив Едіна Джеко (Інтер), Набі Кейта (Ліверпуль) та Жоау Паулінью (Спортінг), повідомляє прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, після 3-х турів Реал у турнірній таблиці групи D посідає другу сходинку, набравши 6 очок.

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