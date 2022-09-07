"Мы проиграли со счетом 1:4 – результат плох. Мы доминировали на поле, однако небрежно выполнили несколько заключительных передач и пропустили при этом необязательные голы. Так не победить ни в Лиге чемпионов, ни в Бундеслиге.

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В начале встречи я был уверен, что выиграем. Мы много владели мячом, появлялись опасные моменты, но остались с нулем в графе набранных очков. Нам нужно было выиграть. Дело не в игре с тремя или же с четырьмя защитниками. На мой взгляд, в футболе не расстановки важны. У каждого есть свои задачи на поле, и их следует выполнять.

Да, везло не нам. Мы выдвигали крайних защитников поближе к атаке, порой рискуя и после этого заслуженно сравняли счет. Я был уверен, что выиграем, но через 60 секунд пропустили снова и просто не мог поверить, что так все произошло", – цитирует Лаймера официальный сайт УЕФА.

Напомним, в стартовом матче ЛЧ Шахтер сенсационно разбил РБ Лейпциг на его поле, что стоило работы главному тренеру "быков" Доменико Тедеско.

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