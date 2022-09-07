"Ми програли з рахунком 1:4 – результат поганий. Ми домінували на полі, проте недбало виконали кілька завершальних передач та пропустили при цьому необов'язкові голи. Так не перемогти ні у Лізі чемпіонів, ні у Бундеслізі.

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На початку зустрічі я був певен, що виграємо. Ми багато володіли м'ячем, з'являлися небезпечні моменти, але залишилися з нулем у графі набраних очок. Нам треба було виграти. Справа не в грі з трьома або ж із чотирма захисниками. На мою думку, у футболі не розстановки важливі. Кожен має свої завдання на полі, і їх слід виконувати.

Так, щастило не нам. Ми висували крайніх захисників ближче до атаки, часом ризикуючи і після цього заслужено зрівняли рахунок. Я був упевнений, що виграємо, але через 60 секунд пропустили знову і просто не міг повірити, що так все сталося", – цитує Лаймера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у стартовому матчі ЛЧ Шахтар сенсаційно розбив РБ Лейпциг на його полі, що коштувало роботи головному тренеру "биків" Доменіко Тедеско.

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