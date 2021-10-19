Сражение игроков сборной Украины. Где смотреть матч Брюгге – Манчестер Сити онлайн? Встречу показывают канал MEGOGO Футбол 2 HD, а также Воля TV. Матч, как и онлайн-трансляция Брюгге – Ман Сити на "Футбол 24", стартует в 19:45. Александр Зинченко против Эдуарда Соболя. С дуэта украинских универсалов в старте выходит лишь последний. Другой попал в запас. Финалистам предыдущей ЛЧ нужно непременно побеждать. Команда Гвардиолы отстала на 1 балл от ПСЖ и Брюгге после двух туров. Бельгийский клуб не проигрывал в рамках главного еврокубка 4 матча подряд. Последним, кто побеждал подопечных Клемана в международных турнирах, было киевское Динамо.

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Отметим, что Гвардиола сделал 4 изменения по сравнению с субботним матчем АПЛ против Бернли. Эдерсон, Уокер, Диаш и Грилиш заменили Стеффена, Аке, Стоунза и Стерлинга. Зинченко, восстановившись от травмы, второй раз подряд попал только в запас. В свою очередь в основе Брюгге 3 исполнителя, которые начинали последнюю игру чемпионата Бельгии не с первых минут. Хендри, Баланта и Соболь меняют Мехеле, Вормера и Мауассу.

Брюгге: Миньоле – Мата, Хендри, Нсоки, Соболь – Риц, Баланта, Ванакен – Ланг, Кетеларе, Сова

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Родри, Бернарду Силва, Де Брюйне – Марез, Фоден, Грилиш