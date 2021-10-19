Дуель гравців збірної України. Де дивитися матч Брюгге – Манчестер Сіті онлайн? Зустріч показують канал MEGOGO Футбол 2 HD, а також Воля TV. Матч, як і онлайн-трансляція Брюгге – Ман Сіті на "Футбол 24", стартує о 19:45. Олександр Зінченко проти Едуарда Соболя. З дуету українських універсалів у старті нині виходить лише останній. Фіналістам попередньої ЛЧ потрібно неодмінно перемагати. Команда Гвардіоли відстала на 1 бал від ПСЖ і Брюгге після двох турів. Бельгійський клуб не програвав в рамках головного єврокубка 4 матчі поспіль. Останнім, хто перемагав підопічних Клемана у міжнародних турнірах, було київське Динамо.

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Відзначимо, що Гвардіола зробив 4 зміни після суботнього матчу АПЛ проти Бернлі. Едерсон, Вокер, Діаш і Гріліш замінили Стеффена, Аке, Стоунза та Стерлінга. Зінченко, відновившись від травми, вдруге поспіль потрапив лише в запас. Натомість в основі Брюгге 3 виконавці, які починали останню гру чемпіонату Бельгії не з перших хвилин. Хендрі, Баланта і Соболь міняють Мехеле, Вормера та Мауассу.

Брюгге: Міньйоле – Мата, Хендрі, Нсокі, Соболь – Ріц, Баланта, Ванакен – Ланг, Кетеларе, Сова

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу – Родрі, Бернарду Сілва, Де Брюйне; – Марез, Фоден, Гріліш