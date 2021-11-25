Брюгге – РБ Лейпциг – 0:5 – видео голов и обзор матча с феерией лидеров
12:27 - Читати українською
РБ Лейпциг стер с лица земли Брюгге в 5-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Кристофер Нкунку 12’
Эмиль Форсберг 17’
Андре Силва 27’
Эмиль Форсберг 45+1’
Кристофер Нкунку 90+3’
12’ Кристофер Нкунку
17’ Эмиль Форсберг
27’ Андре Силва
45+1’ Эмиль Форсберг
90+3’ Кристофер Нкунку
Счёт голов открыл Нкунку, находящийся в феерической форме. До перерыва Форсберг оформил дубль, а между его мячом отличным ударом головой отличился Силва.
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Во втором тайме РБ Лейпциг немного успокоился, ведь Брюгге пытался отыграться. Поэтому немцы отличились лишь раз – Нкунку поставил второй автограф в воротах бельгийцев. Обе команды сохраняют шансы на плей-офф Лиги Европы.
Видео просматривайте по ссылке.
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