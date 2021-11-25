РБ Лейпциг стер с лица земли Брюгге в 5-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Счёт голов открыл Нкунку, находящийся в феерической форме. До перерыва Форсберг оформил дубль, а между его мячом отличным ударом головой отличился Силва.

Лига чемпионов: Спортинг отправил Борусию в ЛЕ, Милан чудом вырвал победу в Атлетико, РБ Лейпциг нокаутировал Брюгге

Во втором тайме РБ Лейпциг немного успокоился, ведь Брюгге пытался отыграться. Поэтому немцы отличились лишь раз – Нкунку поставил второй автограф в воротах бельгийцев. Обе команды сохраняют шансы на плей-офф Лиги Европы.