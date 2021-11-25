РБ Лейпциг стер з лиця землі Брюгге у 5-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Лік голів відкрив Нкунку, який перебуває у феєричній формі. До перерви Форсберг оформив дубль, а між його м'ячам чудовим ударом головою відзначився Сілва.

Ліга чемпіонів: Спортінг відправив Борусію в ЛЄ, Мілан дивом вирвав перемогу в Атлетіко, РБ Лейпциг нокаутував Брюгге

У другому таймі РБ Лейпциг трішки заспокоївся, адже Брюгге намагався відігратись. Через це німці забили лише раз – Нкунку поставив другий автограф у воротах бельгійців. Обидві команди зберігають шанси на плей-офф Ліги Європи.

Відео дивіться за посиланням.