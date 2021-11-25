Брюгге – РБ Лейпциг – 0:5 – відео голів та огляд матчу з феєрією лідерів
12:27 - Читать на русском
РБ Лейпциг стер з лиця землі Брюгге у 5-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
Крістофер Нкунку 12’
Еміль Форсберг 17’
Андре Сілва 27’
Еміль Форсберг 45+1’
Крістофер Нкунку 90+3’
12’ Крістофер Нкунку
17’ Еміль Форсберг
27’ Андре Сілва
45+1’ Еміль Форсберг
90+3’ Крістофер Нкунку
Лік голів відкрив Нкунку, який перебуває у феєричній формі. До перерви Форсберг оформив дубль, а між його м'ячам чудовим ударом головою відзначився Сілва.
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У другому таймі РБ Лейпциг трішки заспокоївся, адже Брюгге намагався відігратись. Через це німці забили лише раз – Нкунку поставив другий автограф у воротах бельгійців. Обидві команди зберігають шанси на плей-офф Ліги Європи.
Відео дивіться за посиланням.
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