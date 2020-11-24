В рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ Боруссия Менхенгладбах примет донецкий Шахтер. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч Боруссия М – Шахтер состоится в среду, 25 ноября, на стадионе Боруссия-парк. Начало игры четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 – в 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Шахтер огласил заявку на матч ЛЧ против Боруссии М – есть несколько потерь

Боруссия М – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Британцы из William Hill считают "жеребцов" фаворитом противостояния. На победу хозяев можно поставить с умеренным коэффициентом 1,50. Зато потенциальный успех донетчан оценивается ошеломляющим баллом 6,00. На ничью во втором поединке Гладбаха и "горняков" принимают ставки с кэфом 4,50. Наиболее вероятный точный счет, по мнению букмекеров с Туманного Альбиона, 2:1 – в пользу команды Марко Розе. Такая ставка увеличит сумму выигрыша в 7,5 раз.

Чуть больше лояльности к Шахтеру демонстрирует австрийская контора Bwin. Вероятность победы ребят Луиша Каштру оценили баллом 5,50. Коэффициент на победу Боруссии М составляет те же 1,50. Тем временем кэф на потенциальную ничью – 4,33. Любители острых ощущений могут рискнуть и поставить на сухую победу Шахтера. На такой результат принимают ставки с космическим баллом 9,00.

Напомним, что матч между этими командами в Киеве завершился сокрушительным поражением "горняков" (0:6). Алассан Плеа тогда оформил хет-трик, а еще по голу забили Раме Бенсебаини и Ларс Штиндль. Валерий Бондарь оформил автогол.

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