У рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ Борусія Менхенгладбах прийме донецький Шахтар. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Борусія М – Шахтар відбудеться у середу, 25 листопада, на стадіоні Борусія-парк. Початок гри четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21 – о 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Борусія М – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Британці з William Hill вважають "жеребців" фаворитом протистояння. На перемогу господарів можна поставити з помірним коефіцієнтом 1,50. Натомість потенційний успіх донеччан оцінюється приголомшливим балом 6,00. На нічию у другому двобої Гладбаха та "гірників" приймають ставки з кефом 4,50. Найімовірніший точний рахунок, на думку букмекерів з Туманного Альбіону, 2:1 – на користь команди Марко Розе. Така ставка збільшить суму в 7,5 разів.

Трохи більше прихильності до Шахтаря демонструє австрійська контора Bwin. Імовірність перемоги хлопців Луїша Каштру оцінили балом 5,50. Коефіцієнт на перемогу Борусії М складає ті ж 1,50. Тим часом кеф на потенційну нічию – 4,33. Любителі гострих відчуттів можуть ризикнути й поставити на суху перемогу Шахтаря. На такий підсумок приймають ставки з космічним балом 9,00.

Нагадаємо, що матч між цими командами в Києві завершився нищівною поразкою "гірників" (0:6). Алассан Плеа тоді оформив хет-трик, а ще по голу забили Рамі Бенсебаїні та Ларс Штіндль. Валерій Бондар оформив автогол.

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