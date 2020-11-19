Защитник донецкого Шахтера Сергей Болбат считает, что команда должна реабилитироваться за разгромное поражение от Боруссии Менхенгладбах в Киеве в 3-м туре Лиги чемпионов.

"Конечно, после первого матча с Боруссией остались неприятные ощущения.

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Нельзя проигрывать с таким счетом, поэтому мы должны реабилитироваться перед болельщиками, и перед самими собой. Поэтому поедем в Германию и будем играть только на победу", – сказал он журналистам в четверг в Киеве.

Напомним, что матч Боруссия М – Шахтер состоится в среду, 25 ноября. Первый поединок между соперниками завершился фиаско "горняков" (0:6).

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