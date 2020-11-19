Оборонець донецького Шахтаря Сергій Болбат вважає, що команда має реабілітуватися за розгромну поразку від Борусії Менхенгладбах у Києві в 3-му турі Ліги чемпіонів.

"Звичайно, після першого матчу з Борусією залишилися неприємні відчуття.

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Не можна програвати з таким рахунком, тому ми повинні реабілітуватися перед вболівальниками, і перед самими собою. Тому поїдемо в Німеччину і будемо грати лише на перемогу", – сказав він журналістам у четвер в Києві.

Нагадаємо, що матч Борусія М – Шахтар відбудеться у середу, 25 листопада. Перший поєдинок між суперниками завершився фіаском "гірників" (0:6).

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