Очередное тестирование в Боруссии М не обошлось без новых инфицированных COVID-19.

Положительный тест сдал один из игроков, однако он попросил не называть его имя, сообщает официальный сайт клуба.

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Больной отбывает изоляцию дома, никаких серьезных симптомов у него нет. Повторное тестирование всей команды, тренеров и персонала новых случаев коронавируса не выявило. Боруссия М продолжает тренироваться в обычном режиме.

Напомним, уже 25 ноября "жеребцы" будут принимать Шахтер в 4 туре Лиги чемпионов. Первый поединок в Киеве завершился разгромом "горняков" со счетом 0:6.

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