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Боруссия Д заявила на сезон 15-летнего Мукоко – он может установить рекорд Бундеслиги

14:20 - Читати українською
Боруссия Д заявила на сезон 15-летнего Мукоко – он может установить рекорд Бундеслиги
Юссуфа Мукоко / Bongarts

Жемчужина дортмундской Боруссии Юссуфа Мукоко будет готовиться к старту новой кампании с первой командой и может дебютировать в чемпионате уже осенью.

"Шмели" внесли юниора в заявку команды, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

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Мукоко получил 18-й номер и приступит к тренировкам с основой дортмундцев. Дебютировать в Бундеслиге нападающий сможет уже в ноябре, как только ему исполнится 16. Мукоко на юношеском уровне шокировал результативностью. В 128-ми матчах за команды Боруссии U-17 и U-19 он забил 86 мячей.

К слову, Юссуфа Мукоко может побить рекорд чемпионата Германии, если дебютирует в первенстве в сезоне 2020/21. Он станет самым молодым игроком в истории соревнований. Ныне рекорд принадлежит Нури Шахину – 16 лет, 11 месяцев и 1 день в момент дебюта.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига Боруссия Д U-19 Боруссия Д U-19 Юссуфа Юссуфа Мукоко
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