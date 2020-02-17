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Боруссия Д – ПСЖ: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

18:46 37 Читати українською
Боруссия Д – ПСЖ: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов
Боруссия Д – ПСЖ: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 февраля 2020

Дортмундская Боруссия принимает Пари Сен-Жермен в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Какой прогноз на игру Боруссия Д – ПСЖ, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Боруссия Д – ПСЖ состоится 18 февраля в Дортмунде на Вестфаленштадионе. Начало игры в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Боруссия Д – ПСЖ, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов:

В первом поединке двухматчевого противостояния незначительным фаворитом выступает ПСЖ. Специалисты Bwin победу французов оценивают коэффициентом 2.25. По мнению букмекеров, Боруссии не помогут родные стены – на выигрыш немецкой команды можно поставить за 2.85. На ничью – 3.9.

Авторитетная контора William Hill солидарна с коллегами, но отводит Дортмунду шансы побольше. Домашний успех "шмелей" представлен коэффициентом 2.8, а вероятная победа гостей котируется теми же 2.25. Тогда как ничья – 3.8.

Обе команды играют в яркий открытый футбол, поэтому матч ожидается результативным. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить с низким коэффициентом 1.42, а на соответствующий тотал меньше – за 2.7.

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