Боруссия Д – ПСЖ: определилась судьба Неймара и Мбаппе, которые пропустили предыдущий матч парижан

Делегация парижского клуба отправилась в Германию на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Главный тренер команды Томас Тухель взял с собой в Дортмунд 21 игрока. В предварительную заявку на матч попали форварды Килиан Мбаппе и Неймар, которые пропускали игру с Амьеном в чемпионате Франции.

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Вратари: Навас, Серхио Рико, Булка.

Защитники: Бернат, Керер, Кимпембе, Куасси, Курзава, Маркиньос, Менье, Тьягу Силва.

Полузащитники: Ди Мария, Дракслер, Гуйе, Эррера, Сарабия, Верратти.

Нападающие: Кавани, Икарди, Мбаппе, Неймар.

Напомним, что матч Боруссия Д – ПСЖ состоится во вторник, 18 февраля. Начало игры – в 22:00. Ответный матч состоится в Париже 11 марта.

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