Дортмунд расписал ничью с Парижем в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

ПСЖ приехал в Дортмунд с необходимостью побеждать и провел сильные полчаса в начале матча. Барколя, Коло Муани и Ли простили Боруссию в ключевых эпизодах, а удар Мбаппе на линии ворот чудом остановил Зюле.

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Боруссия со временем перехватила инициативу, провела несколько хороших атак и вышла вперед голом Адейеми. Париж смог лишь вырвать ничью – спасителем стал 17-летний Заир-Эмери. Гол Мбаппе отменили из-за офсайда.

ПСЖ не сделал достаточно для победы, но команде Луиса Энрике повезло с результатом параллельного матча. Ньюкасл проиграл Милану и сохранил для ПСЖ место в плей-офф Лиги чемпионов.