Дортмунд розписав нічию з Парижем у шостому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

ПСЖ приїхав у Дортмунд з необхідністю перемагати та провів сильні пів години на початку матчу. Барколя, Коло Муані та Лі пробачили Борусію в ключових епізодах, а удар Мбаппе на лінії воріт дивом зупинив Зюле.

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Борусія з часом перехопила ініціативу, провела кілька хороших атак і вийшла вперед голом Адеємі. Париж спромігся лише вирвати нічию – рятівником став 17-річний Заїр-Емері. Гол Мбаппе скасували через офсайд.

ПСЖ не зробив достатньо для перемоги, але команді Луїса Енріке пощастило з результатом паралельного матчу. Ньюкасл програв Мілану та зберіг для ПСЖ місце в плей-офф Ліги чемпіонів.