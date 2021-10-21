"Это был тяжелый матч. Как только Зенит терял мяч, он тут же закрывал все свободное пространство. Вся команда заслужила эту победу, мы снова проявили желание страдать и терпеть, а это самое главное.

Зенит – Ювентус – 0:1 – видео гола и обзор матча

Думаю, сейчас мы играем в более командный футбол. В недавнем прошлом мы потеряли это качество, мы играли с таким великим чемпионом, как Роналду, и хотели помочь ему добиться успеха. Мы думали, что он сможет решать исход матчей.

В этом году мы заново открываем для себя то истинное смирение, необходимое для победы", – цитирует Бонуччи сайт УЕФА.

Напомним, 36-летний Криштиану летом покинул Ювентус, подписав контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2023-го.

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