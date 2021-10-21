"Це був важкий матч. Як тільки Зеніт втрачав м'яч, він тут же закривав весь вільний простір. Вся команда заслужила цю перемогу, ми знову проявили бажання страждати і терпіти, а це найголовніше.

Зеніт – Ювентус – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Думаю, зараз ми граємо в більш командний футбол. У недавньому минулому ми втратили цю рису, ми грали з таким великим чемпіоном, як Роналду, і хотіли допомогти йому досягти успіху. Ми думали, що він зможе вирішувати результат всіх матчів.

В цьому році ми заново відкриваємо для себе те істинне смирення, необхідне для перемоги", – цитує Бонуччі сайт УЄФА.

Нагадаємо, 36-річний Кріштіану влітку покинув Ювентус, підписавши контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2023-го.

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